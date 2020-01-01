أبراج السبت 18 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 18-4: كريم وطموح وصديق وفي ومحبوب من الجميع ويبرع بالأعمال الجماعية ويقف من جديد إذا كان في أزمة وحسّاس ومعبّر وشفاف ويحبّ السلطة مهما كان عمره ويعرف كيف يسيطر على الآخرين.

هذا العام الفترة القادمة تصرفات غير مستقرة تملك أجنجة لكن لم تستخدمها بعد.. للبعض تنقلات أو سفر واحتمال وعود واهية وللبعض إرث غير متوقع وقلق وتراجع في المشاريع لذلك عش لحاضر بصورة كلية من دون الحاجة إلى الآخر.. أي التوسيع من عندك.

الحمل:

بما أن القمر في الحوت تشعر ببعض الأسرار وتكون حساساً تجاه بعض النزاعات حولك وانتبه لعملك ولاتستخف به وربما تعلن عن تغيير مهني غير منتظر وربما تعيد النظر ببعض الأهداف.. ابتعد عن نزاعات أنت بغنى عنها ولاتتبنى وجاهت نظر جديدة واجعل التغيير سرياً لا علنياً.

الثور:

نهار إيجابي وجيد ومشاعر حلوة وتفكير بتجديد ربما تسافر أو تلتقي الأصدقاء وحاول ألا تقرر بمفردك بل احط نفسك بالأصدقاء ويحالفك الحظ اليوم ويشير إلى عون لبعض المحتاجين وتهتم بقضية عائلية وشجاعة وفرصة لتحسين الأوضاع مع الغرباء والأصدقاء.

الجوزاء:

تركز على العمل وربما هناك اختلاف في وجهات النظر وأجواء ساخنة خفف من التوتر واحرص على سلامتك ولاتفرض رأيك وانتبه للمعرفة... أنت قادر على الفرح لكن ركّز على عملك وسمعتك اليوم.

السرطان:

نهار واعد ومعرفة ودعوة اجتماعية ونهار إيجابي لديك رغبة واستعداد لمناقشة ومشاريع مستقبلية وترى الحقائق هناك وعود لكن هناك أمور مكبوتة تفجر وتخرج إلى الأضواء لكن انتبه اليوم وعش حياتك بطريقتك لاتسبب الأذى للآخرين.

الأسد:

يبدو أنك من الصباح متحمس جداً وترغب بالخروج بعد يومين غير جيدين.. اليوم تراجع حسابات تعيش فيه راحة على الصعيد المالي والعائلي وتقود سفينتك منفرداً تطورات غير منتظرة وأهدافك جيدة ومرتاح من الضغوط وتخلق إبداع وتناغم ومصالحات مع المحيط.

العذراء:

تركيز على الشراكة ثق أكثر وكن إيجابياً.. احتمال عرقلة أو مشكلة عاطفية وقد يجرحك الشريك.. مباردة وكن حذراً بالنقاش مع الشريك.. كن صبوراً وعفوياً اليوم فيه تحسين إذا كنت هادئاً وفي الوقت ذاته تسمع أخبار ربما يكون مشروع راودك ولا يوجد وهج عاطفي .. مايزال هنا دعم اليوم على موضوع عقد توقعه أو شراكة.

الميزان

تعقيدات وتعالج مشكلات طارئة ومشاغل كثيرة وأوهام.. سلسلة متاعب وعراقيل لذلك يجب أن تكون حذراً ولاتقدم على أي تغيير مهما كان نوعه في العمل.. عمل وحركة وانتقال من مكان إلى آخر انبته لصحتك واطلب المساعدة.

العقرب:

يوم جميل وفترة جيدة وربح ورضا عن الذات تشنج لكن هناك انطلاقة جيدة ومناسبة للقاء الأحبة وتعرف نشاط مميز وخيارات كثيرة واصتالات ويدعمك الاصدقاء والمقربون.. فترة تبشر بفترة مالية مزدهرة وأرباح مالية تحققها اليوم.

القوس:

يبدو من الصباح نهارك مليء بالمشاغل وزيارات عائلية وأخطاء بحاجة للتصليح لذا كن منتبهاً من بعض البلبلة واصبر وانتظر واعط الأمر وقتاً كافياً وتفتح آفاق جيدة وتتواصل مع بعض الجماعات هي ضمن عائلتك.. هناك بعض الأعطال والإصلاحات.

الجدي:

من الصباح تؤدي خدمات للآخرين بقلب كبير وتدعم شخصاً بحاجة لك.. سفر قصير أو تعزز مكانتك ضمن العمل أو الصداقات ونهار جيد على صعيد الجيران والأخوة والأخوات ونهار جيد للدراسة.

الدلو:

حماستك شديدة للصرف وتدخل مرحلة فيها تشنج مع العائلة لذلك عليك أن تكون منظماً وتنتبه لأمورك المالية وتبتعد عن التبذير والإسراف.. تتواصل مع الناس وفترة مالية مزدهرة ولاسيّما اليوم.

الحوت:

تراجعت الضغوط وتدخل فترة إشراق وشعبية كبيرة وتمارس سحرك ونهار فيه لقاءات وتقدم على تغيير على الصعيد الشخصي وفترة مزدهرة ويلعب المحيط دوراً إيجابياً ومنفتح على آفاق جديدة وتتواصل مع الآخرين واختار الدبلوماسية والمرونة واليوم فيه انتشار وتوسّع وفي الوقت ذاته انتظام.