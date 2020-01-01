القوات الأمريكية تسمح لخبراء يابانيين بتفقد قاعدة عسكرية بعد تسرب كبير للمواد الكيميائية

جهينة نيوز:

سمحت القوات الأمريكية في قاعدة "فوتيما" البحرية في مقاطعة أوكيناوا شرقي اليابان، لخبراء يابانيين بتفقد القاعدة بعد تسرب 227 ألف لتر من المواد الكميائية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، بأن خبراء تابعين لوزرات الدفاع والخارجية والبيئة اليابانية دخلوا القاعدة الأمريكية "فوتيما" في مقاطعة أوكيناوا، وذلك على خلفية تسرب 227 ألف لتر من المواد الكيميائية، 143 ألف لتر منها تسرب إلى خارج حدود القاعدة

وفي العاشر من الشهر الجاري، أظهرت مقاطع فيديو نشرها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من مادة "الكاشف الكيميائي" أو "المادة المتفاعلة" (مادة أو مركب يتم إضافتها لمواد أخرى من أجل إحداث تفاعل كيميائي)، وكانت تظهر في شكل رغوة أثناء هبوب رياح في المنطقة.

وقد أعربت السلطات اليابانية في المقاطعة عن رفضها لما وقع، فيما لم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.