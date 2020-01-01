منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

السبت, 18 نيسان 2020 الساعة 00:59 | منوعات, صحة

منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

جهينة نيوز:

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على:

– الفيتامينات

– المعادن

– الألياف الغذائية

– البروتين

– مضادات الأكسدة

وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

و يذكر ان الفيتامينات موجودة في الفواكه بشكل عام و معظم الاغذية و الحبوب باستثناء فيتامين د الذي يحتاج الى التعرض للشمس على الاقل نصف ساعة و يفضل ما بين الساعه 11 الى الساعة الثانية ظهراً علماً بأنه اهم الفيتامينات التي تقوي المناعة و المعادن في الحبوب و بشكل خاص البرغل و العدس و الفول السوداني واما الالياف موجودة بكثرة في الفاصوليا الخضراء و الخضروات اجمالا و البروتينات تكثر في الالبان و الاجبان و اللحوم و اما مضادات الاكسدة فهي موجودة في الحبوب الكاملة و الشاي و الخضروات ذات اللون الداكن و قريبا سيكون العنب في الاسواق و يوفر الكثير من مضادات الاكسدة و الفيتامينات


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