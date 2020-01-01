الصحة العالمية: الصين راجعت حصيلة ضحايا كورونا لتجنب بقاء أي حالات غير موثقة

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين قامت بمراجعة حصيلة ضحايا فيروس كورونا للتأكد من عدم وجود أي حالات لم يتم تسجيلها وتوثيقها.

وأشارت ماريا فان كيركهوف، خبيرة علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الصين قامت بمراجعة مختلف مصادر المعلومات، بما فيها خدمات الجنازة وبيانات المستشفيات ومراكز الاحتجاز ودور رعاية المسنين والمختبرات، وذلك للتأكد من عدم وجود حالات غير موثقة أو موثقة مرتين عن طريق الخطأ.

وأضافت أن المنظومة الصحية في مدينة ووهان الصينية كانت تحت ضغط كبير في المرحلة الأولى بسبب أعداد المرضى، وأن بعض المرضى توفوا بمنازلهم وبعض الأطباء لم يتمكنوا من إعداد كل الوثائق في الوقت المطلوب.

واعتبرت منظمة الصحة أن دولا أخرى قد تقوم بمراجعة البيانات أيضا، مشيرة إلى أنه يجب القيام بذلك بأسرع ما يمكن.

و يذكر ان مدينة ووهان الصينية عدلت أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت فيه مقاطعة هوبي عدم تسجيل أي وفاة أو إصابة جديدة مؤكدة “بكوفيد 19”.

و و وفق ما جاء في بيان التعديل فإن تعديل البيانات جرى بعد الكشف عن اصابات غير موثقة و اصابات مكررة و اما اسباب التعديل فهي:

اولاً: كان تزايد عدد المرضى في المرحلة المبكرة من الوباء يغمر الموارد الطبية وقدرة المؤسسات الطبية على القبول، حيث توفي بعض المرضى في المنازل دون علاج في المستشفيات.

ثانيًا، خلال ذروة الجهود العلاجية، كانت المستشفيات تعمل بما يتجاوز طاقتها، وكان العاملون الطبيون منشغلين بإنقاذ وعلاج المرضى، مما أدى إلى تأخر التقارير والغياب والخطأ فيها.

ثالثًا، بسبب الزيادة السريعة في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، بما فيها تلك التي تديرها الوزارات ومقاطعة هوبي ومدينة ووهان وأحياؤها وكذلك التابعة للشركات، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والمستشفيات المؤقتة، وكان هناك عدد قليل من المؤسسات الطبية غيرَ مرتبطة بشبكة المعلومات الوبائية وفشلت في الإبلاغ عن بياناتها في الوقت المناسب.

رابعًا، كانت المعلومات المسجلة لبعض المرضى المتوفين غير كاملة، وكانت هناك تكرارات وأخطاء في التقرير.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في مدينة ووهان حتى نهاية يوم أمس بمقدار 325 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 50333 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1290 حالة ليصبح العدد الإجمالي 3869.

ولفت مقر الوقاية من “كوفيد 19” ومكافحته في ووهان إلى أن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.