أطباء روس يجربون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا تعتمد على الاوكسجين

جهينة نيوز:

جرب أطباء مركز بورنازيان الطبي البيولوجي الفدرالي الروسي علاج مصابين بفيروس كورونا بالأكسجين داخل حجرة الضغط العالي.

وقال نائب المدير العام للمركز، يوري أودالوف، في حديث لقناة "رين تي في" الروسية، إن "الكثير من الدراسات التي نشرت حول العالم تركز على التأثير الإيجابي للعلاج بالأكسجين تحت الضغط".

وأضاف: "لدينا أول مريض يتلقى العلاج بالحجم الكامل"، مشيرا إلى أن فاعلية هذه الطريقة قد تم إثباتها، وهي تتمثل في إشباع الدم بالأكسجين، وهذا يمكن القيام به عبر كمامة أو جهاز التنفس الاصطناعي أو حجرة الضغط العالي.

وأشار إلى أن طريقة العلاج داخل حجرة الضغط مناسبة لمصابين بحالة متوسطة الخطورة، مضيفا أن المصابين ينقلون إلى المركز الطبي من المستشفيات، ثم يتم إرجاعهم إليها.

وتستخدم طريقة العلاج هذه كذلك في مركز الطب الرياضي التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 32 ألف شخص. وتوفي 273 مصابا مع تعافي أكثر من 2.5 ألف مصاب.

المصدر: نوفوستي