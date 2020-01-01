مصر تبدأ المرحلة التجريبية لعلاج مصابي كورونا بالعقار الياباني

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصحية في مصر اليوم، أنها بدأت اختبار دواء "أفيغان" الياباني على مصابين بفيروس كورنا المستجد لبيان مدى تأثيره.

وبحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية فقد صرّح "محمد تاج الدين" مستشار الرئيس المصرى لشؤون الصحة والوقاية أنه بدأ اختبار الدواء اليوم على 50 مصاب لمعرفة مدى تأثيره، حيث قال إن مصر تختبر هذا الدواء من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على مرضى كورونا، مضيفا أن بروتوكول العلاج الذي تنفذه مصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج، ومُشيراً إلى أن مصر لديها كوادر طبية عالية الكفاءة وبنية تحتية قوية في المجال الطبي، كما أنها استعدت مبكراً لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين.

ووافقت الحكومة المصرية في وقت سابق، على أن تكون جزء من التجارب السريرية التي تجري بإشراف من منظمة الصحة العالمية، على المُصابين بالفيروس.