ارتفاع عدد لاعبي البريميرليغ الذين يخضعون لعلاج نفسي

جهينة نيوز:

كشف تقرير نشره موقع "بي بي سي سبورت" عن ارتفاع عدد لاعبي كرة القدم في إنجلترا، الذين يسعون للحصول على علاج نفسي، منذ بدء إغلاق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار اتحاد لاعبي كرة القدم الإنجليزي إلى لجوء 299 لاعب في الربع الأول من العام الجاري إلى العلاج النفسي، مقارنة بـ 653 لاعباً طوال عام 2019، حيث توقع بوصول العدد إلى 1200 لاعب مع نهاية العام الحالي، إذا استمر الوضع الحالي لشهور مقبلة.

من جهته قال "مايكل بينيت" الطبيب والمستشار النفسي ومدير شؤون الرعاية الاجتماعية باتحاد لاعبي الكرة بإنجلترا إن بعض اللاعبين يعانون من مخاوف مالية، كما اتبع بعضهم سلوكيات خاطئة بسبب الشعور بالملل من طول البقاء في المنزل، لافتاً إلى أن هذا أمر متوقع عندما يعتاد الشخص على حياة معينة ولا يمكنه متابعتها.

وأضاف: (أنا قلق بشأن حالة اللاعبين عاطفياً وعقلياً، ومن المهم بالنسبة لهم أن يجدوا الدعم المناسب الآن، والبعض منهم كانت لديه فكرة أن التوقف لأسبوع أو لأسبوعين سيكون بمثابة فترة شهر عسل، بالبقاء في المنزل، وقضاء الوقت مع العائلة، إلا أن الأمر طال كثيراً، لقد أعرب بعض اللاعبين لي، عن شعورهم بحالة من الذعر، مع قرارات تخفيض الأجور، خاصة من لديهم أزمات مالية، بل ووصل الأمر بالبعض، بأن طالب الاتحاد بمساعدات مالية مما يتم جمعه من تبرعات خيرية، والآن تطور الأمر إلى شعور بالملل، مما دفع البعض إلى المقامرة عبر الانترنت، ويخشى الاتحاد أن يتحول الأمر إلى إدمان مع نهاية الوضع الصعب الحالي).

هذا وتسبب تفشّي فيروس كورونا في توقّف جميع الأنشطة الرياضية في العالم، إضافة لإصابة ووفاة عدد كبير من الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي.