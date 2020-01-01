"صلاح" يمد سكّان بلدته بالدعم اللازم لمواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أرسل النجم المصري "محمد صلاح" مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أطنان من المواد الغذائية واللحوم الطازجة من خلال مؤسسته الخيرية إلى سكّان مركز "بسيون" لمساعدتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال "صلاح غالي" والد النجم المصري، إن ابنه يطمئن على أهله في بسيون بشكل يومي ،ويتمنّى لهم الخير والسلامة مُطالباً إياهم بالالتزام وعدم التزاحم حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا.

وأوضح غالي أنه تم رش القرية بالكامل وتعقيمها وتوزيع الكمامات على الأهالي، مُشيرأ إلى أنه سيوفر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بدأها بذبح عجلين تم توزيعها على أهالي قرية نجريج والقرى المجاورة، ويتم حاليا الاستعداد لتوزيعها على الأهالي في القرى المتضررة من انتشار فيروس كرونا وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المُبارك.

هذا وسجّلت السلطات المصرية إلى حد الآن إصابة 2673 شخص بالفيروس، 7 منهم من أبناء بلدة بسيون مسقط رأس محمد صلاح، بالإضافة لتسجيل 196 حالة وفاة.