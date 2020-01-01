انتقادات لاذعة تطال "ترامب" من أحد المسؤولين الألمانيين

جهينة نيوز:

شبّه منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي "بيتر باير" الخلافات بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وعدد من حكام الولايات بالصبيانية والمبالغ فيها وغير الضرورية، واصفاً إياها بأنها تتّسم بأيديولوجيات حزبية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الجمعة أوضح باير أنه جرى الاستخفاف بجائحة فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، مُشيراً في وصفه للخلافات إلى خلاف ترامب مع "أنتوني فاوتشي" مستشاره في معركة مواجهة انتشار الفيروس في الولايات المُتّحدة.

يُذكر أنه بعد أن ألمح فاوتشي إلى تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أعاد ترامب نشر تغريدة تحت اسم (عزل فاوتشي)، مما رجّح إمكانية استبداله، إلا أن تلاامب أوضح يوم الاثنين الماضي أنه متمسك به في عملية مواجهة تفشّي الفيروس.