اليمن يرصد خسائر كببيرة في قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

خسرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن 54% من الإيرادات التي كانت تتحصل عليها من شركات الطيران العالمية التي تعبر رحلاتها أجواء اليمن، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أشار وكيل الهيئة "رائد جبل" إلى أن جائحة كورونا اثّرت بشكل سلبي على الهيئة على الهيئة نتيجة لانخفاض الرحلات الجوية التي تعبر أجواء الجمهورية اليمنية، خلال النصف الثاني من شهر آذار الماضي، موضحاً أن ذلك ضاعف من خسائر هيئة الطيران المدني إلى جانب الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي.

يذكر أن السلطات الصحية اليمنية لم تُسجّل إلى حد الآن سوى إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا، في ظل تحذير أممي كبير من تفشّي الفيروس بشكل واسع على الأراضي اليمنية نتيجة للظروف الاقتصادية والصحية السيئة التي تُعاني منها البلاد.