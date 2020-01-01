روسيا تُعلن رفضها لمشروع استيطاني جديد في الضّفة الغربية

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، عن معارضة الحكومة الروسية لخطط الإحتلال الإسرائيلي التي تخص ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة: (لفتنا اهتمامانا إلى تقارير نشرت من قبل عدد من وسائل الإعلام حول خطط مرجحة للحكومة الائتلافية الإسرائيلية المستقبلية تخص ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن خلال الأشهر القريبة، بما في ذلك غور الأردن، حيث تثير مثل هذه النوايا قلق ورفض منطقيين من قبل الجانب الفلسطيني وروسيا، إلى جانب الدول الأخرى التي تدعم صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تشارك المخاوف، من أن تطبيق الخطط المذكورة قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي).

وشددت زاخاروفا على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية الدولية في إطار تسوية الصراع، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيةً كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن بهدف الاتفاق على حلول مقبولة بشكل مشترك حول كل القضايا الخلافية العالقة.

وكان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد أعلن في أيلول 2019، عن خطته الخاصة بضم جزء من أراضي الضفة الغربية، فيما أكد في كانون الأول الماضي عزمه الحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن.