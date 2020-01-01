فيروس كورونا يصل للجيش الإيراني

جهينة نيوز:

أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال "حبيب الله سياري" اليوم الجمعة، عن وفاة 3 جنود وأصابة 160 عنصر آخر بفيروس كورونا المستجد.

وقال سياري في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إن 160 عنصر من الجيش أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم 120 من الموظفين و40 جندي من الخدمة الإلزامية، مؤكّداً أنه يتم تطهير جميع أجزاء الثكنات العسكرية عدة مرات في اليوم، إضافة إلى مراقبة جميع الموظفين أثناء الدخول والخروج.

وأضاف: (العدو يعمل على الترويج بأن الثكنات العسكرية هي موقع لتفشي فيروس كورونا، ونحن ما زلنا نقول إن البيئة الأكثر سلامة في المدن هي الثكنات العسكرية).

هذا وأصدرت قيادة الجيش الإيراني في وقت سابق قراراً يقضي بإلغاء عرض عسكري بمناسبة عيد الجيش اليوم الجمعة، بسبب تفشّي فيروس كورونا، واستبدلته ب(استعراض الخدمة)، حيث عرض الجيش الإيراني معدات عسكرية تستخدم في تعقيم المدن، إضافة إلى مختبرات ومشاف ميدانية.