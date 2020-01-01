فاجعة في مصر سببها فيروس كورونا.. أُم وطفليها

جهينة نيوز:

توفّيت سيدة مصرية في العقد الرابع من عمرها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 5 أيام من إنجابها طفلين ووفاتهما بنفس الفيروس.

ومنذ 11 يوم نُقلت الأم إلى إحدى مشافي محافظة بني يوسف وهي في حالة ولادة مُبكّرة، فأنجبت توأمين وقرّر الأطباء وضعهما في الحضانة لعدم اكتمال نموهما ومعاناتهما ضيقاً في التنفس، ثم عانت الأم أعراض ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس، ليتم سحب عينة منها وثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة أسيوط.

وقد توفي الطفلان منذ أيام داخل المستشفى نتيجة لسوء حالتهما الصحية، ولحقت بهما الأم بعد خمسة أيام من احتجازها بمستشفى العزل، وتم نقل جثمانها إلى مقر إقامتها في إحدى قرى بني يوسف.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا وصل حتى الأمس ل2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها، و196 حالة وفاة.