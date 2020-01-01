وفاة أسطورة الدفاع الانكليزية بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي صباح اليوم، عن وفاة أسطورته ومدافعه السابق "نورمان هانتر" عن عمر يناهز 76 عام متأثراً بإصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي قد أعلن عن إصابة هانتر بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي وإلحاقه بالمستشفى، حيث طمئن ليدز، محبي اللاعب علي حالته الصحية، مشيراً إلى أن هانتر، مازال يقاوم المرض، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن وفاته.

وشارك هانتر في 540 مباراة مع ليدز يونايتد، و28 مباراة مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن المنتخب الإنجليزي الذي توج بكأس العالم في عام 1966، كما ساهم بتتوج ليدز يونايتد بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الإتحاد الإنجليزي، خلال الفترة التي قضاها في النادي والتي استمرت 14 عام