دفعة مساعدات طبية روسية لدعم القطاع الصحي السوري في مواجهة كورونا

الجمعة, 17 نيسان 2020 الساعة 22:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

دفعة مساعدات طبية روسية لدعم القطاع الصحي السوري في مواجهة كورونا

جهينة نيوز:

تسلمت وزارة الصحة في سورية اليوم دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين به إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة التصدي للفيروس وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتضمنت الدفعة الأولى التي تهدف إلى تدعيم قدرات القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا المستجد خمسين جهاز تنفس اصطناعي ونحو عشرة آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وألف لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام وألف لباس واق للاستعمال مرة واحدة على أن تصل دفعة مساعدات ثانية في 20 الشهر الجاري تشمل 150 جهاز تنفس اصطناعي.


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