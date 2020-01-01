استمرار الانخفاض بحالات و وفيات كورونا في ايران و ارتفاع قياسي في تركيا

جهينة نيوز:

سجلت ايران اليوم 1499 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 79,494 مصاب في حين لايزال عدد الضحايا تحت المئة حيث سجل وفاة 89 ضحية لفيروس كورونا, و في تركيا يستمر الارتفاع بعدد المصابين و الوفيات و سجلت تركيا اليوم 4353 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 78,546 اصابة و ارتفع عدد الوفيات الى 1769 ضحية بعد تسجيل 126 حالة وفاة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و اعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 89 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، لافتا الى تعافي 68 % من المصابين لحد الآن.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 1499 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 79494 إصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 54064 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

واشار الى ان 3563 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 89 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 4958 حالة وفاة.

واشار جهانبور الى انه تم لحد الآن اجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا على اكثر من 319 ألف و879 شخصا في في اكثر من 96 مختبرا طبيا في عموم البلاد.

و في سياق متصل اعلن رئيس مركز الاعلام في وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، ان الكوادر الطبية قدمت اكثر 63 شهيدا في سياق مكافحة فيروس كورونا في عموم البلاد.

و في تركيا أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 126 حالة ليصل إلى مستوى 1769، في حصيلة قياسية جديدة تم رصدها في تركيا، حيث جرى تسجيل أكبر ارتفاع سابق أمس الخميس وبلغ 125 وفاة.

كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 4353 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 78546 شخصا، فيما تم إجراء 40270 فحصا خاصا جديدا بالعدوى.

ويشير هذا الرقم كذلك إلى تراجع الارتفاع اليومي لعدد الإصابات، والذي بلغ في إحصائية الخميس 4801 حالة.

كما أفاد قوجة بارتفاع كبير في عدد المتعافين، حيث تم تسجيل 1542 حالة شفاء جديدة، ما يمثل معدلا قياسيا في هذا المجال، وذكر أن العدد العام للمتعافين بلغ نقطة 8631 حالة