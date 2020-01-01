2,2 مليون اصابة في العالم بينهم اكثر من مليون في آوروبا و امريكا تقترب من الـ 700 الف اصابة

الجمعة, 17 نيسان 2020 الساعة 19:47 | منوعات, صحة

2,2 مليون اصابة في العالم بينهم اكثر من مليون في آوروبا و امريكا تقترب من الـ 700 الف اصابة

جهينة نيوز:

تجاوز معدل الاصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز 2,2 مليون اصابة في حين تقترب الوفيات من 150 الف حالة و ذلك بحسب احصائيات وورلد ميتير.

و سجل العالم ارتفاع بعدد المصابين حيث ارتفع عدد الاصابات في العالم الى 2,214,330 اصابة بينهم 1,505,146 اصابة لاتزال قيد المتابعة و الرعاية بعد ارتفع الوفيات الى 148,890 ضحية و عدد المتعافين الى 560,304 شخص.

فيما ارتفع عدد الاصابات في الولايات المتحدة الى 680,540 اصابة و يتوقع ان ينتهي اليوم في الولايات المتحدة الامريكية مع تجاوز الاصايات حاجز الـ 700 الف اصابة في حين ارتفع عدد الاصابات في الدول الاوروبية الى 1,032,629 اصابة علماً بأن المانيا و ايطاليا شهدتا تراجع في الاصابات الجديدة ترافق مع ازدياد الاصابات الجديدة في فرنسا و روسيا التي وسعت بدورها نطاق البحث عن فيروس كورونا لتتخطى عدد الفحوص اليومية لكورونا في روسيا حاجز الـ 100 الف اختبار.


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