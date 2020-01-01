الصحة العالمية تتسائل لماذا الاصابات في ايران كبيرة نسبة لدول الشرق الاوسط

جهينة نيوز:

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "اغتنام الفرصة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد بينما لا تزال أعداد الحالات في المنطقة منخفضة نسبياً بإستثناء إيران التي اعتبرتها الاكثر تضرراً معتبرة انه من الصعب تحديد سبب هذا التناقض.

وقال مدير إدارة الامراض السارية في مكتب المنظمة للشرق الأوسط والمتواجد في القاهرة، إيفان هوتين، لوكالة "فرانس برس": "علينا اغتنام الفرصة للعمل في المنطقة لأن ارتفاع الحالات لم يكن سريعا".

في المنطقة ككل، والتي تمتد وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إلى أفغانستان، تم تسجيل نحو 111 ألف حالة من حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 5500 حالة وفاة.

ويمثل ذلك مقدارا صغيرا من أكثر من مليوني إصابة وأكثر من 140 ألف حالة وفاة أعلن عنها في جميع أنحاء العالم من الوباء. الاستثناء هو إيران، الأكثر تضرراً في المنطقة حيث يبلغ عدد الإصابات الرسمي 78 ألف حالة ونحو 5 آلاف حالة وفاة.

وقال هوتين إنه "من الصعب تحديد سبب محدد لهذا التناقض. قد تكون هناك عوامل ديموغرافية في الأمر لأننا نتعامل مع منطقة من السكان الشباب"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" بين كبار السن.

وأضاف: "مع ذلك، ووفقًا لعلم الأوبئة، فقط لأننا تجنبنا موقفًا صعبًا في المرة الأولى، فهذا لا يعني أنه سيبقى على هذا النحو".

في مصر، حيث قاد هوتين فريق تقييم الشهر الماضي قال: "من الواضح أن لدينا عمليات انتقال للعدوى الآن أكثر مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة. ولكن لم تصل بعد إلى معدل انتشار متصاعد بشكل كبير".