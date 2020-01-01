البر الرئيسي الصيني يدين محاولات حزب تايواني استغلال كورونا للسعي الى الاستقلال

جهينة نيوز:

أدانت متحدثة باسم البر الرئيسي الصيني اليوم (الجمعة) استغلال سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) للسعي إلى الاستقلال.

وقد ادعت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي أن إدارة الوقاية من المرض بالجزيرة حذرت منظمة الصحة العالمية بشأن انتقال الفيروس من شخص لشخص، حسبما ذكرت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة، واصفة مثل هذا الادعاء بأنه "يتنافى مع الحقيقة بشكل كامل".

ولفتت تشو إلى أنه "منذ تفشي مرض (كوفيد-19)، قدمنا معلومات في الوقت المناسب إلى منظمة الصحة العالمية والدول والمناطق المعنية".

وأوضحت أن الحقيقة الواضحة هي أن البر الرئيسي قدم المعلومات المتعلقة بالمرض أولا، مشيرا إلى أن المصدر الوحيد للمعلومات التي أرسلتها تايوان هي لجنة الصحة التابعة لبلدية ووهان وأن كل ما فعلته سلطة الصحة في تايوان هو نقل المعلومات التي ذكرها البر الرئيسي فقط.

وأكدت على أنه من الكذب الادعاء بأن تايوان ذكرت المعلومات أولا، مضيفة أن الرسالة التي أرسلتها تايوان لم تذكر "انتقال المرض من شخص لشخص".