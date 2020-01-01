ووهان الصينية تعدل أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

عدلت مدينة ووهان الصينية أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت فيه مقاطعة هوبي عدم تسجيل أي وفاة أو إصابة جديدة مؤكدة “بكوفيد 19”.

و و وفق ما جاء في بيان التعديل فإن تعديل البيانات جرى بعد الكشف عن اصابات غير موثقة و اصابات مكررة و اما اسباب التعديل فهي:

اولاً: كان تزايد عدد المرضى في المرحلة المبكرة من الوباء يغمر الموارد الطبية وقدرة المؤسسات الطبية على القبول، حيث توفي بعض المرضى في المنازل دون علاج في المستشفيات.

ثانيًا، خلال ذروة الجهود العلاجية، كانت المستشفيات تعمل بما يتجاوز طاقتها، وكان العاملون الطبيون منشغلين بإنقاذ وعلاج المرضى، مما أدى إلى تأخر التقارير والغياب والخطأ فيها.

ثالثًا، بسبب الزيادة السريعة في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، بما فيها تلك التي تديرها الوزارات ومقاطعة هوبي ومدينة ووهان وأحياؤها وكذلك التابعة للشركات، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والمستشفيات المؤقتة، وكان هناك عدد قليل من المؤسسات الطبية غيرَ مرتبطة بشبكة المعلومات الوبائية وفشلت في الإبلاغ عن بياناتها في الوقت المناسب.

رابعًا، كانت المعلومات المسجلة لبعض المرضى المتوفين غير كاملة، وكانت هناك تكرارات وأخطاء في التقرير.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في مدينة ووهان حتى نهاية يوم أمس بمقدار 325 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 50333 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1290 حالة ليصبح العدد الإجمالي 3869.

ولفت مقر الوقاية من “كوفيد 19” ومكافحته في ووهان إلى أن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية المحلية في مقاطعة هوبي عدم تسجيل وفيات جديدة أو إصابات مؤكدة في المقاطعة يوم أمس.

ولم ترد أنباء عن تسجيل وفيات أمس في البر الرئيسي الصيني بينما تم تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه فيها وجميعها محلية اثنتان منها في مقاطعة هيلونغجيانغ وواحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وأعادت السلطات الصينية فتح أسواق مدينة ووهان وفق وسائل إعلام صينية بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في كانون الثاني الماضي لاحتواء الوباء.

كما أعلنت سلطات المدينة أن حركة الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن ستعود للعمل على نحو كامل نهاية الشهر الجاري.

و يذكر ان عدد الحالات التي هي قيد الرعاية الصحية في الصين 116 حالة في حين ان الحالات الخطرة 89 حالة فقط.