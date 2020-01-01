بريطانيا: يوجد نقص في معدات الوقاية من الكورونا على مستوى العالم

جهينة نيوز:

أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، أن "​الأزمة​التي يعيشها ​العالم​الآن بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ تجعل الحصول على ما يكفي من معدات ​الوقاية​من العدوى أمر صعبا جداً"، موضحاً انه بما أن "المشكلة عالمية ويوجد نقص في معدات الوقاية على مستوى العالم، فمن الواضح أن هذه المسألة تشهد ضغطا كبيراً".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏