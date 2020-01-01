ماكرون: أداء الصين لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة كورونا

الجمعة, 17 نيسان 2020 الساعة 16:33 | سياسة, عالمي

ماكرون: أداء الصين لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة كورونا

جهينة نيوز:

أعتبر الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، أن "أداء ​الصين​لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد، ولا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم ودول يجري فيها قمع الحقيقة" .

هذا وكانت ​فرنسا​قد طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه ​الحكومة الفرنسية​ تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وطفت الخلافات بين الصين وفرنسا على السطح في وقت سابق من الأسبوع عندما استدعى ​وزير الخارجية​ الفرنسي السفير الصيني بعدما نشرت ​السفارة​على موقعها الالكتروني ما وصفه مشرعون فرنسيون بأنه ​أخبار​زائفة".


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