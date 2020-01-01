ماكرون: أداء الصين لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة كورونا

جهينة نيوز:
أعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن "أداء الصينلم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ولا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم ودول يجري فيها قمع الحقيقة" .
هذا وكانت فرنساقد طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وطفت الخلافات بين الصين وفرنسا على السطح في وقت سابق من الأسبوع عندما استدعى وزير الخارجية الفرنسي السفير الصيني بعدما نشرت السفارةعلى موقعها الالكتروني ما وصفه مشرعون فرنسيون بأنه أخبارزائفة".