للمرة الثانية.. حفيدة الملكة إليزابيث تؤجل زفافها بسبب كورونا

جهينة نيوز:

ألغت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الخميس، رسمياً موعد حفل زفافها، الذي كان من المقررعقده في 29 مايو المقبل، نظراً لتفشي فيروس كورونا بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الأميرة، أنه من المقرر عقد حفل الزواج على المليونير إدواردو مابيلي موزي، في قصر سانت جميس في 29 مايو، ولكن وفقاً للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، سيستمر تعليق موعد الزفاف، حتى انتهاء الجائحة.

وقالت: «لا توجد خطط بديلة لأماكن إقامة الحفل، ولا نفكر فيه خلال هذا الوقت، ولكن فيما بعد سيكون هناك اعادة ترتيب، لاقامة الحفل».

كما أعلن دومنينك راب وزير الخارجية البريطانى، مؤخراً، تمديد اجراءات العزل في بلاده 3 اسابيع أخرى على الاقل، حتى 7 مايو المقبل، نظراً لارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بكورونا داخل المملكة المتحدة، وفقاً لديلي ميل.