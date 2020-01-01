اليابان تخصص 930 دولار لكل مواطن لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستخصص مساعدة مالية قدرها 930 دولاراً لكل مواطن ياباني كدعم لمواجهة الظروف التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب وزير المالية الياباني، تارو أسو، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدة المالية التي قررتها الحكومة قدرها 100 ألف ين (930 دولارا أميركيا)، وسيبدأ تسليمها في شهر ايار المقبل. وأضاف أرسو أن أهم شيء الآن هو السرعة في توزيع هذه المساعدات.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة كل العائلات بغض النظر عن حجم مداخيلها، وذلك لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.