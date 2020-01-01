بيلوسي: قرارات ترامب ستؤدي لكارثة اقتصادية.. "يرغب بالهروب إلى الأمام"

جهينة نيوز:

وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه عن عزمه رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي تعليقا على إعلان ترامب إن السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا، إن "الرئيس يرغب في الهروب إلى الأمام بغض النظر عن الوضع الوبائي الذي تشهده الولايات المتحدة، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية"، مضيفة أن تعامل ترامب مع تفشي وباء كورونا "لا يحترم العلم والحقائق".

وأكدت بيلوسي أن الخطوات التي يتخذها ترامب "أمر سيؤدي إلى مزيد من الوفيات وإلى كارثة اقتصادية".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان: "للأسف يواصل الرئيس هجومه على الحقيقة ويقول إن لدينا اختبارات أكثر من أي دولة أخرى، في حين أنه تم اختبار 1% فقط من الأميركيين"