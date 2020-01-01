الكشف عن المنتج الغذائي الأخطر على جسم الإنسان

الجمعة, 17 نيسان 2020 الساعة 11:36 | منوعات, صحة

الكشف عن المنتج الغذائي الأخطر على جسم الإنسان

جهينة نيوز:

أشار أخصائي التغذية الروسي، أليكسي كوفالكوف، أن السكر هو المنتج الأكثر ضررا في العالم لأنه مزيج من الفركتوز والجلوكوز، مشددا على ضرورة استبعاد السكر من النظام الغذائي لجميع الناس دون استثناء.

وأكد كوفالكوف أنه لا يوجد منتج واحد أدى إلى العديد من الوفيات والأمراض مثل السكر مبينا أن تناول السكر يعد المسبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولفت الخبير إلى أن جسم الإنسان لا يتكيف مع السكر وكمية متزايدة من الكربوهيدرات وقال: “البنكرياس من أول الأعضاء التي تتأثر من تناول السكر وتصبح غير قادر على البقاء في صحة جيدة”.


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