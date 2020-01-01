للمرة الأولى.. معدل انتقال كورونا يتراجع إلى أقل من شخص في ألمانيا

جهينة نيوز:

أشارت السلطات الالمانية الى أن "معدل انتقال كورونا يتراجع لاقل من شخص للمرة الاولى".

هذا وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا

واشارت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، في رسالتها الأسبوعية الى ان "الناس مهيئين للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى".

وأضافت: "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب، أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن "الإصابات الجديدة تبدد أي سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة"..

وأغلقت ألمانيا، في منتصف آذار المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية، وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي المرض"..