استراليا.. الاجراءات للوقاية من كورونا ستبقى مفروضة لحين ايجاد اللقاح

جهينة نيوز:

أعلن رئيس وزراء ​أستراليا​،​سكوت موريسون​، أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد ​فيروس كورونا​ فإن القيود على ​الحياة​العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.

ولفت موريسون الى إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة.

وأضاف: "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون لعام، لكنني لا أتوقع بشأن ذلك".

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء ​العالم​، وذلك بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وتم إغلاق ​المطاعم​ والحانات وغيرها من الأعمال "غير الضرورية" ومنع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفُرضت ​عقوبات​بالغرامة وحتى ب​السجن​ على المخالفين.