بوينغ تعلن عن استئناف تدريجي لإنتاج الطائرات المدنية في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعلنت شركة ​بوينغ​ عن استئناف تدريجي بدءا من الأسبوع المقبل لإنتاجها من الطائرات التجارية في ​الولايات المتحدة​، بعد توقف دام أسابيع عدة استجابة لإجراءات الحجر لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

ويشمل قرار الاستئناف التدريجي للانتاج مصانع المجموعة في ولاية ​واشنطن​بشمال غرب البلاد، والتي توظف 70 ألف شخص.

وسيبقى موقع إنتاج طراز 787 في ولاية ​كارولاينا​الجنوبية مغلقا. وسيكون حوالي 27000 موظف أوائل العائدين إلى العمل. ومن المقرر استئناف إنتاج طراز 787 بدءا من 23 نيسان.

وكانت مجموعة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات اعلنت في 5 نيسان تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.