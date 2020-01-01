السعودية.. الاقتصاد العالمي في 2020 يواجه أسوأ ركود

جهينة نيوز:

لفت ​وزير المالية​السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، الى إن "​السعودية​تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"، نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا"

وتوقع الجدعان، خلال الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء ​صندوق النقد الدولي​ (IMF)، والذي عقد "عن بعد"، أن "يشهد ​الاقتصاد العالمي​ خلال العام الحالي 2020 أسوأ ركود.

وأشار الجدعان الى أن الركود المتوقع "سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال ​الأزمة المالية العالمية​"، لافتا إلى أن أولويات السعودية توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة ​كورونا​.

وشدد الجدعان، على ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة ل​تحقيق​انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.

ولفت الجدعان إلى التقارير الإيجابية الصادرة أخيرا عن وكالات التصنيف الائتماني للسعودية التي أكدت قوة ومتانة ​الاقتصاد السعودي​، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا