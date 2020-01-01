روسيا.. أجهزة الأمن تفحص طائرة ركاب بعد إخطار بوجود عبوة ناسفة

الجمعة, 17 نيسان 2020 الساعة 10:12 | سياسة, عالمي

روسيا.. أجهزة الأمن تفحص طائرة ركاب بعد إخطار بوجود عبوة ناسفة

جهينة نيوز:

أشارت مصادر بأجهزة مطار ساخالينسك شرقي ​روسيا​ الى إن موظفي​الأمن الروسي​ يتفحصون​طائرة​ ركاب قادمة من ​موسكو​بعد ​اتصال​ مجهول يفيد بوجود ​عبوة ناسفة​.

ولفتت وكالة "انترفاكس" الى إن الطائرة هي لرحلة شركة إيروفلوت SU-1742 التي وصلت من موسكو، وتلقت معلومات حول وجود عبوة ناسفة أثناء الرحلة.

وأضافت الوكالة :"تم تلقي مكالمة مجهولة في موسكو ، وأبلغ شخص عن عبوة ناسفة على متن طائرة، وتم تسليم المعلومات لقائد الطاقم كما وتم سحب جميع الخدمات التشغيلية في مطار يوجنو-ساخالينسك عند وصول الرحلة وهبطت الطائرة بأمان".


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