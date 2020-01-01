أبراج الجمعة 17 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 17-4: صاحب بصيرة وشهم ومحب للمعرفة ووديع ويُعتمد عليه وفنان مبدع وصاحب هالة ويشتغل على الفن أو الصوت.

هذا العام.. الأيام القادمة قد تشكك بصوابية خططك وتحصل على ممتلكات وتحصل على تكريم وللبعض ارتباط إذا كان الظرف يسمح وتحقق أمنيات قريباً بالاجتهاد والصبر تنال هدفك وتطلعات فكرية جديدة.

الحمل:

قبل الظهر صداقة لقاء مطمئن ودعم وقبل انتقال القمر إلى برج الحوت تكون الفترة كثيرة الأمور الايجابية لكن الالتباس يؤدي إلى القطيعة ليلاً لايجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب ويجب الانتباه على النفسية وقد يوجه لك كلام جارح وقد تحصل أخطاء وربما الفتةر غير جيدة وكن حذراً في المساء لأن الخلافات سببها انعدام الثقة والتفاهم وربما تظهر المشكلات القانونية أيضاً لكن هذا في المساء والغد.

الثور:

القمر يجعلك مضطرباً ومرهف الحس وقد تضيع عليك فرصة مهمة وانتبه واصبر قليلاً وحافظ على انجازاتك لكن بانتقال القمر إلى بيت الصداقات يجعلك سعيداً وتكثر اللقااءت والنجاحات فلا تبقى وحيداً..

الجوزاء:

القمر في الدلو وماتزال النتائج الإيجابية ترافقك وتستهويك الأمور التي فيها حركة وتطورات وانفراج طبي أو نتائج حاسمة لكن بانتقال القمر إلى الحوت يجب الانتباه من نبرة الصوت والتعامل مع الغرباء واحتمال التأخر عن المواعيد حاول أن تختم النهار بشكل إيجابي..

السرطان:

قبل الظهر تسير أمورك بشكل جيد وتستطيع إنهاء جميع الأمور وتعيدها إلى نصابها وتحقق ربح ملموس أو مفاجأة وبانقتال القمر إلى الحوت تعزز طاقاتك وحضورك ويكون لك دور في المفاوضات ولقاءات وتستقبل زوار أو مكاملة ضروروية ومزاجك جيد وعواطفك قوية في المساء.

الأسد:

قبل الظهر من مصلحتك إشاعة السلام وتلطيف الأجواء ولاتسمح لنفسك بتوجيه انتقاد لأحدهم.. من المساء تستطيع منتاقشة أمور استشفائية وفواتير وضرائب ومرافقة مريض وتخفف من العصبية ومصالحة.

العذراء:

قبل الظهر لاتهمل التفاصيل وابحث عن وسيلة لايجاد الحل والتسويات هناك وقت لتنهي أعاملك وتنقلاتك وقد تكون في أكثر من مكان في المساء انتبه فمشكلاتك تظهر في المساء وكن منصفاً فناقش مواضيعك بهدوء لأن هناك عرقلة وتأجيل.

الميزان:

قبل الظهر تعيش بهجة وسعادة وموعد مهم تمارس سحرك وتأسر قلوب الجميع .. بانقتال القمر إلى الحوت تعاني تراجعاً بالحماس والحيوية وقد لاتجد نفسك في وقت استراحة أو حتى تناول وجبة غذاء وتجنب الإرهاق ولاتغامر ولاتجعل نفسك بطلاً لأن لديك أعمال كثيرة في المساء وصباح الغد.

العقرب:

قبل الظهر نهارك متقلب ربما بسبب قلق عائلي لكن بانتقال القمر إلى برج الحوت يرتفع رصيدك العاطفي وتتحسن أمورك وتتصالح مع الأقرباء والأحبة وتميل إلى هواية جديدة وتمارسها.

القوس:

ننصحك بالتحضير الجيد للعمل قبل الظهيرة هناك مقابلة وتمتلك قدرة على الإقناع والوتيرة لاتهدأ وفي المساء انتبه أن تكون ضحية جدال ولاتوجه انتقادات لاذعة وتعاني توتراً ربما من عطل أو أمر طارئ.. أي في المساء هناك عمل كثير.

الجدي:

قبل الظهر مطلوب منك فهم ودعم أمورك المالية أو دفع قسط مترتب عليك أو تبحث عن مسكب مالي وبانتقال القمر إلى الحوت تقدم أبحاث وتطلق مشاريع وفترة مناسبة للإعلان عن أفكارك وزيارات واستقبالات أو سفر قصير.

الدلو:

الحظ مايزال يبتسم لك وتلطف الأجواء ويقدم لك حلاً أو تسوية وتتفاعل بشكل إيجابي وبانتقال القمر منك إلى الحوت ترغب بتحسين مظهرك الخارجي وقد تسعد بربح طارئ أو مساعدة مع ذلك انتبه من المصاريف في المساء.

الحوت:

يفضل الابتعاد عن الضجيج والأضواء ولاتوقّع على عقد لأن هناك عدم حماية لكن في المساء ومع انتقال القمر إلى برجك تتلقى إشارة إيجابية وتعالج مسائل قانونية وتسيطر وتقاوم وتغييرات تدريجية ومن المساء حتى الغد ستكوت أكثر نشاطاً.