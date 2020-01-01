النواب الليبي يوجه خطابا للأمين العام للأمم المتحدة حول "العدوان التركي"

جهينة نيوز

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن "العدوان التركي" على المدن الليبية.

و أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن "صالح تناول في الخطاب ما تتعرض له ليبيا من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو، إضافة للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا".

وتابع عبد الله بليحق: "فضلا عن إرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة".

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويمثل خرقا واضحا وجلي للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر "برلين".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن صالح شدد خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

ونوه بليحق إلى أن هذه القرارات خاصة بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا، ووقف الاعتداء التركي، أو "السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها" - على حد قوله.

المصدر: سبوتنك