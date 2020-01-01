الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تراجع تاريخي مع هبوط مبيعات التجزئة وإغلاق شركات

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات رسمية بريطانية تراجع الإنفاق في قطاع التجزئة بأكثر من الربع وتوقف مؤقت لتعاملات واحدة من كل أربع شركات في البلاد نتيجة إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وذلك في مؤشر على اتجاه الاقتصاد البريطاني صوب انكماش قياسي كبير.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون قولها اليوم إن إغلاق المتاجر غير الضرورية أدى إلى خواء المتاجر الرئيسة وإلى تراجعات في المبيعات بقيم في أواخر خانة العشرات لدرجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت.

وقد أعلن اتحاد التجزئة تراجع المبيعات بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من نيسان الجاري واللذين يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات “عزل عام” في الـ 23 من آذار الماضي والتي تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت.

وأظهر مسح منفصل من مكتب الإحصاءات الوطني أن 25 بالمئة من الشركات البريطانية أغلقت مؤقتاً أو علقت التعاملات منذ العزل العام وفي تلك الشركات التي لا تزال مفتوحة جرى منح خمس العاملين إجازات مؤقتة.

وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو يمكن أن يظل الناتج السنوي في بريطانيا منخفضاً 13 بالمئة في 2020 وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من 300 عام.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت أمس تسجيل 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 12 ألفاً و868 وفاة.

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