الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في عين إعصار كورونا

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا لا تزال “في عين الإعصار” بشأن فيروس كورونا وأن الأسابيع القادمة ستكون حرة في معركتها ضد الوباء.

ونقلت رويترز عن مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغي قوله في إيجاز صحفي اليوم “أوروبا في عين إعصار “كوفيد 19″: ونحو 50 بالمئة من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة الأوروبية” لافتا الى ان عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ 10 الماضية ليقترب من عتبة المليون.

وأضاف: “الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارة الأوروبية التي تحتاج في هذه الظروف إلى التضامن أكثر مما كان في أي وقت مضى”.

ولفت إلى أن أوروبا في الفترة القادمة قد تمضي تدريجيا بتخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة محذرا من الاستعجال في هذه العملية.

وأعلن أمس ان فيروس كورونا أوقع أكثر من 130 ألف حالة وفاة في العالم أكثر من ثلثيها في أوروبا.