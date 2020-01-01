العراق يستدعي سفير النظام التركي احتجاجاً على عدوان شمال البلاد

الخميس, 16 نيسان 2020 الساعة 16:50 | سياسة, عربي

العراق يستدعي سفير النظام التركي احتجاجاً على عدوان شمال البلاد

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم سفير النظام التركي في بغداد احتجاجا على عدوان نفذته طائرة تابعة للنظام على مخيم للاجئين شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قوله في بيان “إن الوزارة تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات” مشيرا إلى أن وزير الخارجية محمد الحكيم أمر باستدعاء سفير النظام التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق استنكرت في وقت سابق اليوم اعتداء طائرة تركية على مخيم للاجئين شمال العراق مشددة على أنه انتهاك صارخ لسيادة العراق ويمثل سلوكا استفزازيا لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية

 


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