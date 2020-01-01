X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
بريطانيا.. كورونا بدأ يبلغ ذروته والتباعد الاجتماعي سيبقى حتى إيجاد لقاح
إيطاليا تتجه لاستئناف مباريات كرة القدم بموقعة يوفنتوس وميلان
عناصر فوج إطفاء دمشق يخمدون حريقاً اندلع في أحد مستودعات صناديق الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق
القوات المسلحة الروسية تتسلم أقوى مدفع في العالم
الدراما المصرية تودّع أحد عباقرتها
تمديد إيقاف النقل الداخلي في المحافظات والنقل الجماعي الخاص حتى 2 أيار
معرض افتراضي لمقتنيات وزارة الثقافة من الأعمال الفنية
نسق تصاعدي في أعداد المصابين بـ"كورونا" في روسيا
5 مليارات دولار مفقودة و"المحاسبة المالية" في إيران مطالب بالتوضيح
الصين تمد يد العون لدول عربية وتسخّف اتهامات واشنطن
184 مليون ليرة مبيعات "موكيت" السويداء خلال ثلاثة أشهر
منظمة حقوقية: السعودية أعدمت800 شخص منذ 2015 بينهم 6 أطفال
العدو الصهيوني يخزّن "الدواء المعجزة"!
عقب خسائر فادحة.. برنت يرتفع إلى 28.05 دولاراً للبرميل
"القدس العربي": الحاج عماد نجا من محاولة الاغتيال الصهيونية
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
عناصر فوج إطفاء دمشق يخمدون حريقاً اندلع في أحد مستودعات صناديق الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق
الخميس, 16 نيسان 2020 الساعة 13:18 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
أخبار ذات صلة
في ذكرى الحريق.. جرس نوتردام يقرع مساء اليوم
وسائل إعلام ألمانية.. اندلاع حريق في قصر برلين
مدير مصفاة بانياس: تمت السيطرة على الحريق
ارتفاع كبير في أسعار الغذائيات.. ورئيس لجنة البزورية في الزبلطاني يطالب الحكومة بالتدخل!
حريق مجهول السبب في حوش بلاس والأضرار مادية
أضف تعليق
أخبار اخرى
بريطانيا.. كورونا بدأ يبلغ ذروته والتباعد الاجتماعي سيبقى حتى إيجاد لقاح
إيطاليا تتجه لاستئناف مباريات كرة القدم بموقعة يوفنتوس وميلان
عناصر فوج إطفاء دمشق يخمدون حريقاً اندلع في أحد مستودعات صناديق الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق
القوات المسلحة الروسية تتسلم أقوى مدفع في العالم
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الخميس 16 نيسان مع سمر عمران
معلومات مدهشة عن صاحب اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا - تعرف عليه
"أيّام الصّمت".. تحقيق يكشف التفاصيل الأولى لفيروس كورونا في الصين، وتفشّيه في دول العالم
ألمانيا تدرس تعيين أطبّاء سوريين، بسبب النقص في الطاقم الطبي لديها
الأكثر مناقشة
صحيفة امريكية تكشف عن موجة بطالة لم يسبق حدوثها في تاريخ الولايات المتحدة
مشرع أمريكي: وفاة المزيد من الأمريكيين "أهون الشرين" من ضرر الاقتصاد
تقديرات بخسارة الاقتصاد السوري بنحو ألف مليار ليرة شهرياً
هل يجوع الأمريكيون… كورونا يصل إلى مصانع الأغذية في أمريكا
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.