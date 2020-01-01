عناصر فوج إطفاء دمشق يخمدون حريقاً اندلع في أحد مستودعات صناديق الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق

الخميس, 16 نيسان 2020 الساعة 13:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

عناصر فوج إطفاء دمشق يخمدون حريقاً اندلع في أحد مستودعات صناديق الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق

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