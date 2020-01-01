القوات المسلحة الروسية تتسلم أقوى مدفع في العالم

جهينة نيوز:

صرحت شركة "أورال ترانس ماش" الروسية (جزء من "روستيخ")، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت بتسلم واحد من أقوى المدافع في العالم في نسخته الحديثة "2 سي 7 إم – مالكا".

ونقل المكتب الصحفي للشركة الروسية عن رئيسها، دميتري سيميزوروف، قوله لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس: "هذا واحد من أقوى المدافع ذاتية الدفع في العالم، مصمم لتدمير أهداف مهمة للعدو في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط الجبهة. في الوقت الحالي، بدأ توريد الأسلحة المطورة لوزارة الدفاع، أمام "أورال ترانس ماش" مهمة جدية للقيام بالتحديث المتسلسل لهذا المدفع في إطار طلب الدفاع لعام 2020-2022".

حصلت المعدات المحدثة على هيكل جديد وإلكترونيات، ونتيجة لذلك زادت خصائصها التكتيكية والتقنية بشكل كبير. بعد الانتهاء من تحديث "مالكا"، أكملت دورة كاملة من الاختبارات، بما في ذلك السير وإطلاق النار، والتي تم خلالها اختبار خصائص الحركة، ومقاومة التآكل للهيكل السفلي، ومحطة الطاقة وناقل الحركة، بالإضافة إلى موثوقية آليات التحميل والتحكم في إطلاق النار، وقوة المدفع 2أ44.

2إس7إم "مالكا" تعتبر نسخة محدثة من 2إس7 "بيون" المطورة في الثمانينيات وحتى الآن تعتبر من أقوى المدافع في العالم. 2إس7- مدفع ذاتي الدفع مزودة بمدفعية عيار 203 ملم. ودخل الخدمة في عام 1975 وفي عام 1983 حدث أول مرة.

يمكن للمدفع إطلاق قذائف شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ذخيرة نشطة. ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هي القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، فضلا عن الذخيرة بشحنة نووية.