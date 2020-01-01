معرض افتراضي لمقتنيات وزارة الثقافة من الأعمال الفنية

جهينة نيوز:

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، أطلقت مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة معرض الفن التشكيلي الافتراضي عبر موقعي المديرية والوزارة وصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يضم صور الأعمال الفنية السورية من مقتنيات الوزارة.

وقال النحات عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة بوزارة الثقافة في تصريح لوكالة "سانا": الهدف من هذه الخطوة استمرار الحياة الثقافية بشكلها الافتراضي في ظل توقف الفعاليات والأنشطة خلال هذه الفترة عبر عرض أعمال منها لفنانين سوريين رواد وسيستمر وفق خطة وضعت له حيث يتضمن مجموعة غنية من أهم الأعمال التشكيلية السورية، مبيناً أن المرحلة القادمة من المعرض تتضمن عرض صور لاعمال فنية من المعارض والملتقيات التي اقيمت سابقا تحت رعاية وزارة الثقافة بهدف التواصل مع جمهور الفن التشكيلي السوري ونشر الثقافة الفنية في المجتمع.

وأوضح كسحوت أنّ الفنانين التشكيليين السوريين لم يتوقفوا عن العمل والبحث الدائم رغم كل الظروف والعقبات خلال سنوات الحرب على سورية واليوم هم مستمرون بإبداعهم في مراسمهم وبيوتهم.

وقال: الأعمال الفنية السورية التي ستظهر في الفترة القادمة تحمل نتائج إبداعية مختلفة كما عود التشكيليون السوريون وذلك من خلال قدرتهم على تحويل الأزمات إلى جمال وافق واسع من الفنون.