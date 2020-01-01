الصين تمد يد العون لدول عربية وتسخّف اتهامات واشنطن

جهينة نيوز:

حضّت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على وقف توجيه اتهامات غاشمة للصين، وذلك تعليقاً على تقرير أمريكي بشأن اختبارات نووية صينية محتملة.

وأكدت بكين أنها ملتزمة بوقف التجارب النووية، عقب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الصين ربما أجرت تفجيرات سرية لتجارب نووية تحت الأرض بمستوى منخفض.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بأن الصين تفي بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح، وقال إن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق حتى دحضها.

إلى ذلك، لم تتوان الصين عن إرسال مساعدات إنسانية وطبية وخبراء لعدد من الدول العربية في إطار المساعدة وتقديم المعونة في جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19.

ففي الأمس، وصلت إلى مطار دمشق الدولي دفعة مساعدات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس مقدمة من الصين، انطلاقاً من علاقات الصداقة والدعم الصيني لسورية التي عانت ويلات الحرب.

وفي مصر التي يبلغ فيها عدد الإصابات بالفيروس 2505 حالات، وصلت إلى مطار القاهرة، مساء الأربعاء، شحنةً من الإمدادات الطبية والوقائية الصينية.

كما وصل فريق طبي من الخبراء الصينيين إلى السعودية، أمس الأربعاء، مكوّن من 8 خبراء متخصصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك فحص الفيروسات، والأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، والطب الصيني التقليدي، وبناءً على خطة اتفق عليها الجانبان، سيقدم أعضاء الفريق خبراتهم ويقوموا بتدريبات للطاقم الطبي السعودي على الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، فيما يخص حالات فيروس كورونا، كما سيوفرون الإمدادات الطبية اللازمة، واستشارات الطب الصيني التقليدي، وتدريبات على الوقاية من الأوبئة للمقيمين الصينيين في المملكة، بالإضافة إلى تقديم إمدادات طبية تبرعت بها منطقة نينغشيا في الصين، وشملت الكمامات والملابس الطبية الواقية وأدوات فحص الفيروس ومقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.