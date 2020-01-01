184 مليون ليرة مبيعات "موكيت" السويداء خلال ثلاثة أشهر

جهينة نيوز:

حقق معمل موكيت السويداء مبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قدرها 57500 متر مربع من منتجاته بلغت قيمتها 184 مليون ليرة بينما وصل إنتاجه إلى 80500 متر مربع.

وبيّن مدير المعمل عماد كامل في تصريح لوكالة "سانا" أن المبيعات المحققة تعد أكثر من جيدة قياساً بالظروف الحالية وتمت إما نقداً أو تقسيطاً للعاملين بالدولة، موضحاً أن أسعار منتجات المعمل ثابتة منذ بداية العام الحالي مقارنة ببقية المواد في الأسواق التي شهدت تقلبات سعرية.

ولفت كامل إلى تعدد الأصناف التي ينتجها المعمل من المحجرات والوبر المقصوصة والسادة البوكليه ويتراوح سعرها بين 3300 و7100 للمتر المربع الواحد من النخب الأول، مشيراً إلى استمرار العمل والإنتاج مع مراعاة الإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا حيث تم تقسيم العمال إلى أكثر من وردية مع تخفيض أعدادهم والمحافظة على واقع الإنتاج.