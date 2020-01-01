العدو الصهيوني يخزّن "الدواء المعجزة"!

جهينة نيوز:

وصلت كميات كبيرة من الأدوية التي يطلق عليها "العلاج المعجزة" ضد فيروس كورونا إلى كيان العدو الصهيونية، وسط تحذيرات الأطباء وتوقعات بأن يبقى معظم العقاقير في المخازن مستقبلاً.

وتمّ جلب العقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكميات كبيرة.

وأعلنت حكومة العدو عن وصول شحنات هائلة من الإمدادات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وقالت إن المكونات اللازمة لإنتاج المزيد من الدواء في طريقها من الهند.

من جهته، أوضح عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة في كيان العدو، أمس الأربعاء، أنه بسبب الحماس الزائد لدى العدو فقد اتخذ قراراً بتخزين الأدوية، مشيراً إلى أنّ الأطباء لن يبدؤوا قريباً في وصفه على نطاق واسع لمرضى كورونا.

وأثارت إشادة ترامب بالدواء مستويات غير مسبوقة من الاستياء والانتقادات التي وجهها إليه أطباء وعلماء أمريكيون، لكن في كيان العدو لم يرافق الاستثمار المتنامي في عقاقير الملاريا تصريحات متحمسة أو إشادة بفعاليته من قبل الساسة.

وقال زئيف فيلدمان، نائب رئيس نقابة الأطباء في كيان العدو إنه سيمتنع عن إبداء رأيه بشأن عقاقير الملاريا، لكنه يعتقد أن الحكومة تتصرف بحكمة من خلال تخزين العقار، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات على الدواء.