عقب خسائر فادحة.. برنت يرتفع إلى 28.05 دولاراً للبرميل

الخميس, 16 نيسان 2020 الساعة 11:04 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

عقب خسائر فادحة.. برنت يرتفع إلى 28.05 دولاراً للبرميل

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة بسبب بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وجاء صعود الأسعار مدعوماً بآمال بأن زيادة المخزونات ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في خفض الإنتاج.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 28.05 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينيتش، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 19.97 دولاراً.

وكان الخام الأمريكي قد انخفض، أمس، إلى أدنى مستوى له منذ 2002، وذلك بعدما أظهرت البيانات زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة.

وجاءت البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، توقع انخفاض الطلب على النفط بواقع 29 مليون برميل يومياً في نيسان الجاري ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاماً.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا