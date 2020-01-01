هاتفياً.. الرئيس التونسي يفصح للسراج عن موقف بلاده من حكومة الوفاق

جهينة نيوز:

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن موقف بلاده واضح من مسألة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية الشرعية، وإن أي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي.

وأضاف سعيد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، أمس الأربعاء، أن أي تصريح يخالف الموقف التونسي الرسمي لا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة بين البلدين الشقيقين، مجدداً التأكيد على دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وقال: تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وإنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف، وتترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم، والعيش في سلام، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية، بحسب البيان الليبي.

من جهتها، ذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أنّ سعيد قال للسراج إن: تونس تتمسك، وستبقى متمسكة بالشرعية، فالقانون هو المرجع وهو الأساس.

وجدد الرئيس التّونسي التأكيد على أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ليبياً يعبّر عن إرادة الشعب الليبي وحده، فهو صاحب السيادة، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بمنأى عن كل التدخلات الخارجية، مشدداً على أنّ تونس وليبيا شعب واحد ومستقبلهما لا يمكن أن يكون إلا واحداً، في ظلّ الأمن والاستقرار، كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض.

فيما قال السّراج، وفق البيان التونسي: العلاقة المتينة بين تونس وليبيا لا يمكن أن يشوبها أي لبس.. الليبيون لن ينسوا أبداً المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس.

وأكّد على أنّ المؤسسات القائمة على الحدود الليبية مع تونس هي مؤسسات حكومة الوفاق الوطني، وهي تسهر على ضمان أمن التونسيين.