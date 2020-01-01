جمعية الصاغة: جمود يخيم على سوق الذهب.. والأمل بانتعاشه بعد عيد الفطر

جهينة نيوز:

يخيم الجمود على سوق الذهب من حيث البيع والشراء فالحركة تكاد أن تنعدم بشكل كامل حسبما أكده رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي لـ"تشرين" وأن الذهب ارتفع بشكل كبير حيث سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 58500 ليرة ، وأن أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع الأونصة عالمياً حيث وصلت إلى 1722 دولاراً ، منوهاً بأنها لم تسجل هذا السعر منذ ثماني سنوات وحتى تاريخه ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء .

وكشف جزماتي أنه وبالرغم من أن الحركة بسوق الذهب شبه معدومة إلا أنه ترد طلبات من المواطنين على صفحة الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي يرغبون ببيع مدخراتهم من الذهب لأنهم في أمس الحاجة إلى السيولة خاصة من الأشخاص الذين يعملون على مبدأ المياومة, حيث فقد هؤلاء مصدر دخلهم ، لكن في المقابل أيضا هناك أشخاص يرغبون بشراء الذهب والليرات وكذلك الأونصات نتيجة تخوفهم من أن يواصل الذهب الارتفاع إلى أكثر من ذلك .

كما عبر عن تفاؤله رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي نمر فيها, فعندما تنتهي أزمة كورونا سيعاود سوق الذهب إلى النشاط خاصة أن هناك الكثيرين ممن أجلوا حفلات الزواج والخطوبات إلى ما بعد أزمة كورونا ، مضيفا أنه وبعد عيد الفطر سوف تنتعش حركة السوق بشكل جيد ، علماً انه وقبل العيد بأسبوعين تبدأ الطلبات على الذهب لأجل: الهدايا – زواج – خطوبة ..

رئيس جمعية الصاغة ذكر أنه حالياً تم انتهاء الاتفاق بين الجمعية ووزارة المالية من تاريخ 31 /3 بما يخص موضوع رسم الانفاق الاستهلاكي الذي ينص على أن تسدد الجمعية مبلغ 100 مليون ليرة شهرياً ، موضحاً أن الجمعية طلبت من بداية شهر نيسان عدم وجود أي التزام بينها وبين وزارة المالية بهذا الخصوص بسبب إغلاق سوق الذهب بشكل تام لأنه لا يمكن جباية أي مبلغ إلا بعد عودة سوق الذهب للعمل وأيضاً عندما تبدأ النقابة بختمها للحرفيين، لافتاً الى أنه على ضوء ذلك يتم تحديد النسبة التي يتم احتسابها من اليوم الأول الذي يبدأ سوق الذهب بمزاولة العمل.