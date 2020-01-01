ربط صرافات "العقاري والتجاري والتسليف والصناعي" جاهز الأسبوع القادم

جهينة نيوز:

صرّح مدير في المصرف العقاري بأنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إنهاء موضوع الربط الشبكي بين الصرافات الآلية في المصرفين العقاري والتجاري لتصبح خدمة السحب متاحة لحاملي بطاقات المصرفين، من أي صراف كان للتجاري أو العقاري كما أصبح ممكن لحاملي بطاقات التجاري سحب الراتب عبر نقاط البيع في مؤسسة البريد، بموجب الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة والعقاري، وهذا يسهم بتخفيف الازدحام، وإيجاد بديل لساكني الأرياف لاستلام رواتبهم من أي صراف عامل أو عبر البريد.

وبما أن صرافات المصرف الصناعي، مصرف التسليف، قد ربطت بشكل مسبق مع المصرف التجاري، سوف تتسع عملية الربط الجديدة لتشمل العقاري.

وعن العمولات جراء استخدام الصرافات الآلية لمصرف غير الموطّن العميل راتبه فيه، بين المدير أن قيد البحث، ولم يقرر شيء حول ذلك، لكن يبدو أن الاتجاه هو عدم تحميل المواطن أي عمولات جديدة.

وأكد المدير نقلا عن «الوطن» أن الأولوية اليوم هي تأمين البدائل والحلول لمعالجة حالات الازدحام التي تحصل أمام الصرافات، عند بدء تحويل الأجور والمعاشات كل شهر، وإنجاز كافة المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لربط شبكة صرافات المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري.