مخبر التحليل الخاص ب"كورونا" في الخدمة الأسبوع القادم

جهينة نيوز:

مضى أسبوعان على تصريح وزير الصحة بأنه سيتم تجهيز مخبر خاص للكشف عن فايروس كورونا في مدينة حلب، و مازال الوضع حتى اليوم على ماهو عليه، فلم يتم تحديد مكان المخبر أو المقر وحتى إن التجهيزات الخاصة بالمخبر لم تصل إلى حلب .

صحيفة تشرين تواصلت مع الدكتور زياد حاج طه مدير الصحة في حلب للاستفسار عن المخبر وهل أصبح جاهزاً للعمل، فكان رده بأن التصريح عن أي معلومة تخصّ فايروس كورونا هي من اختصاص المكتب الصحفي في وزارة الصحة.

وتواصلت الصحيفة مع المكتب الصحفي في الوزارة الذي أجاب: إن تجهيزات المخبر وصلت إلى حلب ويقدّر أن يدخل العمل في مدينة حلب خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء الكوادر الطبية بحلب من التدريب الذي تقوم به الوزارة في دمشق، مشيراً إلى أن التجهيزات يتم تركيبها في المخبر بمدينة حلب بالتزامن مع انتهاء فترة التدريب، ليكون المخبر جاهزاً.