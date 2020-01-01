هل كان بيل غيتس يعلم بقصة كورونا قبل وقوعها؟

جهينة نيوز:

عاد مقطع فيديو للظهور والتداول بشكل كبير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأميركي بيل غيتس، قبل 5 سنوات، وهو يصدر تحذيرا بشأن "وباء سيقتل ملايين البشر".

وألقى بيل غيتس خطابا ضمن سلسلة خطابات "Ted Talks"، عام 2015، قال فيه إن العالم سيتعرض لوباء خلال العقود المقبلة، سيقتل 10 ملايين شخص.

وقال بيل غيتس في مقطع الفيديو: "إذا كان هناك شيء سيقتل أكثر من 10 ملايين شخص خلال العقود القليلة المقبلة، فإنه من المرجح أن يكون فيروس معد جدا، أكثر من إمكانية أن يكون حربا.. ليست الصواريخ (السبب)، وإنما الميكروبات".

وتابع: "لقد استثمرنا مبالغ كبيرة في الردع النووي، لكننا في الواقع استثمرنا القليل جدا في نظام لوقف الوباء. لسنا مستعدين للوباء التالي".

وأكد بيل غيتس خلال اللقاء الذي أجري بتقنية الفيديو، عما إذا كان قد استعد للوباء الذي توقعه، كما هو الحال اليوم مع فيروس كورونا، ليرد غيتس قائلا: "كان الهدف من حديث عام 2015، هو أن تعمل الحكومة لتستعد وتكون جاهزة للوباء التالي"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف: "كان هذا سيعني أنه سيكون لدينا القدرة على التشخيص بسرعة كبيرة، ولدينا الأدوية بسرعة كبيرة، وحتى اللقاح.. كل هذه الأشياء كانت ستحدث أسرع بكثير مما نمر به الآن".

كما نوه إلى أنه "كان لدينا أوبئة مثل إيبولا في أفريقيا، كان يجب أن يجعلنا جاهزين، ثم أصبح لدينا زيكا. لكن جائحة في الجهاز التنفسي واسعة الانتشار، لم نر شيئا كهذا منذ 100 عام".

و قبل ثلاث ايام حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس، من أن العالم قد يواجه في المستقبل جائحات مماثلة لانتشار فيروس كورونا كل عقدين، مشددا على أهمية أن تستعد الدول لهذا السيناريو.

ورجح غيتس الذي تنبأ قبل خمس سنوات بظهور فيروس جديد قد يقتل 10 ملايين نسمة في العالم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الناتج المحلي الإجمالي في العالم سيتكبد جراء جائحة كورونا أكبر خسائره في التاريخ المعاصر.

وقال: “ربما كان الكساد الكبير، أو أزمة عام 1873 أسوأ، لا أعرف، لكن في حياتي سيكون ذلك أكبر ضربة اقتصادية، وليس أمامك أي خيار”.

ولفت إلى أن عدم استعداد دول العالم للجائحة كلفها تريليونات الدولارات، متوقعا أن تتخذ الحكومات في المستقبل إجراءات احترازية مسبقة تحسبا لظهور فيروسات جديدة، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على مواجهتها.

وتابع:” يدرك الناس الآن أن هناك إمكانية كبيرة لأن يظهر فيروس جديد كل 20 عاما وخاصة مع ازدياد السفر والتنقل عبر العالم، ويتوقع المواطنون أن تتخذ حكوماتهم من ذلك أولوية لها”.

وحذر غيتس من أن العالم لن يكون بأمان تام في وجه خطر كورونا ما لم يتم إنتاج لقاح ضد الفيروس وتطعيم معظم سكان الأرض به.

و في وقت سابق من اليوم اقترح روجر ستون يوم الاثنين أن بيل غيتس ربما كان له يد في إنشاء فيروس كورونا وانتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وأشار المستشار السابق لدونالد ترامب، إلى أن الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، ربما فعل ذلك حتى يتمكن من زراعة الرقائق الإلكترونية الدقيقة في رؤوس الناس للتمييز بين من وقع اختباره لـCOVID-19 ولم يتم اختباره.

وتحدث ستون إلى جو بيسكوبو، مقدم البرنامج الإذاعي The Answer على موجات 970 AM، الذي سأل عن نظريات المؤامرة فيما يتعلق بالوباء: "ما إذا كان بيل غيتس قد لعب دورا ما في إنشاء هذا الفيروس وانتشاره، فهذا أمر مفتوح للنقاش الجاد".

وأضاف أن غيتس وعالمون آخرون يستخدمون الوباء كوسيلة لزرع الرقائق الدقيقة في الناس وفرض التطعيمات الإلزامية.

وبحسب ستون، فإن هذه النظرية حول دور غيتس في الوباء مرتبط بخطته المزعومة لزراعة الرقائق الإلكترونية في الأشخاص والتي تحتوي على "التطعيمات الإلزامية".