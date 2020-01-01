أبراج الخميس 16 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم 16 نيسان: يحص لعى مركز يؤهله للتساوي مع الارخين يهتم بالسياسة ويدافع عن الآراء والمصالح ويحب الإطراء والمديح ويحب المثل العليا ويشارك الجميع ويحب الوضوح ويبرر مايزعجه ويحب الأكل من دون حساب وحريص على النظافة أما الفوضى فتزعجه وقادر على تحمل المسوؤليات وفي الوقت ذاته بحاجة للمساعدة.. كريم وبشوش وأحياناً قاسي وأحياناً يعبّر بالقلب والروح والذكاء وفنان موهب ويضع إمكانياته تحت إمرته.

هذا العام فيه عدم استقرار للبعض وتهور تغييرات اعتباطية ومساعدة من شخص فيها رغبة باستعادة فرص وتحركات جديدة واحتمال سفر وتجدد بالعلاقات للبعض انتقال وإعادة حسابات للبعض الآخر إعادة النظر بعلاقة قديمة .. أي هناك حظوظ سعيدة في الأيام القادمة.

الحمل:

احتمال أن ترى اشخاص جدد يقدمون لك معلومات أو ربما تعبر عن علااقت عامة لأن إمكانياتك عالية بالتواصل واهتمامك جيد وعدم اهتمامك أيضاً يعكس مدى تواصلك مع المحيط.. أكثر من دعوة وتلتقي شخصية مرموقة مالية أو سياسة.. يوم للعطاء والاجتماع مع الأصدقاء القدامى أو الجدد وأمنية تتحقق من خلالهم..

الثور:

يستدعي نهارك إزالة بعض الإشكاليات عليك بالتواصل الجيد والتخطيط ربما لايوجد حولك من يفهم لذلك لاتتحدى وكن حكيماً واستغل الفرصة لمصلحتك ولاتدع أحداً ينتقد خطوتك وأثبت جداراتك أمام المسوؤلين عنك.. ربما هناك تعامل بالأسواق أو لغة غير لغتك.

الجوزاء:

تحلّ مشكلات عالقة وتعيد النظر بالأمور وربما تفكر بالسفر أو المصالحة.. النهار فيه وعود متنوعة وعليك ألا تفقد الأمل لان الأجواء حولك غير هادئة أو تسمح لأحد بأخذ صورة غير جيدة عنك. ربما هناك زوار أو رحلة أو سفر أو أوراق.

السّرطان:

نراك تعزز وضعك وتصالح وتسوي أمورك المالية ولاتتحدث بأمور لاتخصك احتمال غرورك يجعلك ترى أشياء غير صحيحة وربما ترجع إلى الماضي أو كلامك حاد.. انتبه على صحتك وصحة شخص مقرب.

الأسد:

تطرأ عرقلة تثير غضبك أو تصطدم بالآخرين وتسمع كلاماً ظالماً لاتجادل بل ابق دبلوماسياً ومنضبطاً.. ربما هناك شيء يتعلق بشراكة أو عقد عمل أو عرقلات أو تصليحات تظهر فجأة.

العذراء:

نهارك مضغوط بشكل غير طبيعي ومشادات على الصّعيد العائلي.. ربّما عمل كثير لذلك اطلب مساعدة وقلل من كلماتك وانتبه على صحتك.. ربّما يشغلك الماضي قليلاً وتظهر مشكلات وتكون غريب الأطوار.. أعمال في أكثر من مكان اليوم.

الميزان:

يوم مربح ومحظوظ وتخصص وقتاً لشؤونك الخاصّة، لكن بشرط خلع القناع وتقبّل الحقيقة.. اليوم مشرق لتعطي وتنير حياة الآخرين.. بشكل عام محظوظ للقاء الاحبة وتغيير مكان إقامة.

العقرب:

اليوم يخوض حرباً ضد نفسه وضد الآخرين لاسيما في العائلة.. بعض الاشواك لذلك حاول صد الطريق غير الآمن وحاول تحسين مكان سكنك واحرص على علاقاتك مع أهلك بإمكانك المصالحة واليوم تركيزك على الأمور البيتية والعقارية.

القوس:

يوم إيجابي وتدخل نشاطاً اجتماعياً لكن انتبه لنبرة صوتك العالية لان هناك تحول سريع وقابل للتحقيق بشكل فوري.. نهار فيه ضغط زيارات وربما تفاجئ المحيط فيك.. تقدم أفضل ماعندك لأن هناك سفر وتعامل مع الجيران والامحيط المقرب.

الجدي:

يوم جيد بشرط ألا تبعثر طاقتك .. تحرص على علاقاتك وصداقاتك وحاول التقليل من الصرف وخذ الأمور ببساطة ولاتنكد على نفسك .. فرص مالية قادمة من نفقات أو ربما هناك استرداد قديم أو نفقات زائدة.

الدلو:

تعبّر عن ذاتك وتتغير إلى الأفضل وتبحث عن كل جديد واتصال حول موضوع شراكة.. تستطيع السيطرة والمبادرة وتفتح صفحات جديدة.

الحوت:

يمر اليوم بأحداث صعبة لذلك ابتعد عن الأجواء المشحونة وحتى تتخطى أي عرقلة ويمكن أن تسمع بعض الإشاعات. الأفضل ألا تبالغ