حوادث اطلاق النار .. اطلق رصاص للاحتفال به فقتله - فيديو

جهينة نيوز:

قتل أردني قريبه أثناء احتفاله به بعد خروجه من السجن بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وينتهي الاحتفال بواقعة قتل.

تداول نشطاء الإنترنت في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق رصاصة طائشة من مسدس مواطن باتجاه شخص آخر، أثناء الاحتفال بعودة الضحية إلى منزله.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر، قولهم إن "الرجل ويدعى "ساري الوردات" قتل، نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالا بخروجه من السجن".

وأوضحت المصادر أن "الوردات لقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد أن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصة انطلقت باتجاه قريبه الذي سقط مغشيا عليه".

المصدر: سبوتنك